«Как у Сигала»: в Подмосковье продают «уникальный особняк» Лепса в тайском стиле

ТАСС: в Подмосковье выставлен на продажу особняк Лепса за полмиллиарда рублей

В Подмосковье выставлен на продажу особняк в тайском стиле народного артиста России Григория Лепса за полмиллиарда рублей. Об этом сообщила ТАСС представитель Association of Real Estate Agencies (AREA) Диана Достовалова.

Эксперт уточнила, что жилье Лепса расположено на 8‑м километре Новорижского шоссе — в тихом поселке на престижном направлении.

«Дом нестандартный, своего рода уникальный, с одной стороны. <...> Думаю, это очень продаваемый объект, как и дом Сигала, который выставлен на продажу на Рублевке за 700 млн рублей», — сказала она.

По словам Достоваловой, особняк впервые появился на рынке в мае 2025 года с ценником в 1,5 млрд рублей. В эту стоимость входили: основной дом, участок 40 соток и гостевой дом со студией звукозаписи. Сейчас же продается только основной дом на уменьшенном участке — 20 соток.

В жилье народного артиста, по информации СМИ, есть семь спален, десять санузлов, несколько сезонных гардеробных, СПА-зона с просторным бассейном и сауной. Площадь — 1,8 тыс. кв. м. Также имеется зимний сад, библиотека и встроенный гараж на два автомобиля. Цена — 550 млн рублей.

