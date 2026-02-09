Россиян предупредили об очередном снижении ставок по вкладам

«Гарда Капитал»: средняя максимальная ставка по вкладам упадет до 15% в феврале

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках может уже в феврале опуститься до 15%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«На фоне ожиданий по ключевой ставке доходности вкладов продолжат постепенное снижение. По данным банковских витрин и расчетов профильных площадок, средние максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков в середине января уже опускались в район 15,1% годовых, а по ряду сроков были заметно ниже 15%», — отметил Бахтин.

По словам эксперта, базовый сценарий участников финансового рынка предполагает, что ЦБ может снизить ключевую ставку на 1 или 0,5 процентного пункта в феврале и в марте, то есть до 15,5% или 15% соответственно. Следующее заседание совета директоров регулятора по ставке запланировано на 13 февраля.

По словам Бахтина, ЦБ будет внимательно смотреть на новые данные по инфляции, рынку труда, кредитной и потребительской активности и может выбрать даже более осторожный шаг снижения на 0,25–0,5 п.п.

19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 16%.

Ранее сообщалось, что в России ожидают снижения ключевой ставки в феврале и марте.