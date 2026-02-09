Россиянам рассказали, когда электромобиль может быть выгоднее бензинового

Финансист Трепольский: на электромобиле в Москве можно сэкономить 200 тыс. руб. в год

Для кошелька россиянина электромобиль остается выгодным только при соблюдении «золотой формулы»: наличие собственной медленной зарядки (дома или в офисе) и эксплуатация в мегаполисе с развитыми льготами. В Москве и ряде регионов отсутствие транспортного налога и бесплатная парковка позволяют экономить до 150–200 тыс. рублей в год.

«При зарядке по ночному тарифу стоимость 1 км пробега составляет около 1 рубля против 6–8 рублей на бензине. Однако, если полагаться только на общественные быстрые станции, стоимость эксплуатации фактически сравнивается с современным экономичным гибридом или дизелем, учитывая более дорогую страховку КАСКО для электрокаров. В 2026 году мы вряд ли увидим взрывной рост покупок электромобилей, вероятно всего будет стабилизация на уровне 12–13 тыс. новых машин», — отметил Трепольский.

По его мнению, оживить спрос может только запуск массовых бюджетных моделей отечественной сборки (например, долгожданного «Атома» или проектов Яндекса) и сохранение госсубсидий на покупку локализованных авто (до 925 тыс. рублей). Рынок продолжит очищаться от случайных игроков, а фокус сместится на создание полноценной сервисной инфраструктуры, уверен эксперт. По его словам, главным драйвером может стать корпоративный сектор — такси и каршеринг, для которых переход на электротягу при поддержке лизинговых программ становится стратегически неизбежным из-за экологической повестки мегаполисов.

По оценке Трепольского, к началу 2026 года фаза бурного роста спроса на электрокары в России сменилась резким охлаждением: после двузначных темпов роста в 2023–2024 годах, рынок просел почти на треть, показав результат в 12,5 тыс. проданных экземпляров.

«Электромобили оказались наиболее уязвимым звеном в текущем кризисе отрасли. Реформа утильсбора практически заблокировала «серые» поставки востребованных технологичных брендов, сделав их покупку экономически нецелесообразной для большинства частных клиентов. В сочетании с заградительными ставками по автокредитам (выше 20%), покупка инновационного авто перестала быть экономически оправданным шагом для массового потребителя», — отметил Трепольский.

По его словам, одной из ключевых причин проседания чистого электросегмента (BEV) стала миграция спроса в сторону последовательных гибридов (EREV). В 2025 году продажи гибридов, напротив, выросли, так как они решают главную проблему российского пользователя — «тревогу запаса хода» в условиях суровых зим и недостаточно развитой сети быстрых зарядных станций в регионах, пояснил финансист. Бренды вроде Lixiang и Voyah предложили рынку премиальный комфорт без жесткой привязки к розетке, что сделало их более рациональным выбором для тех, кто готов потратить 5–8 млн рублей на технологичный автомобиль, добавил эксперт.

По его словам, вторичный рынок электромобилей в 2025 году продемонстрировал рост на 25%. Эксперт объяснил это тем, что на него начали массово выходить машины, ввезенные два-три года назад. Средняя цена подержанного электрокара закрепилась на уровне 2,8 млн рублей, однако ликвидность моделей крайне неоднородна, предупредил Трепольский. Лидером перепродаж остается Nissan Leaf, в то время как свежие китайские премиум-модели теряют до 40–50% стоимости за первые два года эксплуатации, сказал эксперт.

