В Хабаровском крае спасли осиротевшего тигренка

Осиротевшего тигренка обнаружили на обочине автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщило управление охотничьего хозяйства правительства региона в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что на место выезжали инспекторы. Они обследовали округу, но не обнаружили следов взрослой самки. В связи с этим специалисты отловили детеныша и доставили в Хабаровск, тигренка поместили в вольер региональной Службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

«При обнаружении «мальчик», которого врачи прозвали между собой Тимошей, был очень слаб, ему требовался постоянный уход», — рассказали в управлении.

Там уточнили, что содержание и ветеринарное сопровождение детеныша взял на себя Центр «Амурский тигр». К текущему моменту Тимоша заметно окреп и регулярно принимает пищу.

В начале января в Приморском крае спасли двух тигрят, оставшихся без матери. Животных заметили на участке автодороги, соединяющей таежное село Амгу и поселок Терней. Специалисты после прочтения соответствующих публикаций в социальных сетях несколько дней искали детенышей. К моменту обнаружения тигрят двоих из них уже не было в живых, еще двух маленьких хищников отловили и доставили в центр реабилитации в селе Алексеевка.

Ранее в крымском сафари-парке «Тайган» амурская тигрица родила тройню.