В Белгороде восстановили нарушенное украинскими ударами теплоснабжение

Гладков: в Белгороде восстановлена подача тепла
Нарушенное после украинских ударов теплоснабжение Белгорода восстановлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в работах по восстановлению энергетики и теплового хозяйства принимали участие значительное количество специалистов, в том числе прибывшие в областной центр десятки аварийных бригад из других регионов.

Гладков выразил благодарность всем участникам работ и назвал их усилия «героическими».

При этом он отметил, что в Белгороде к теплу пока еще не подключен 61 дом. Из-за этого 9 февраля не смогут работать три детских сада, три школы и одна поликлиника. Созданные в городе пункты обогрева будут функционировать до конца дня.

8 февраля Гладков сообщил, что в Белгороде после ракетных обстрелов восстановили газоснабжение.

За день до этого Белгород дважды подвергся ракетному обстрелу. После второй атаки в городе произошел частичный блэкаут. ВСУ нанесли удар, предположительно, с помощью американской установки РСЗО HIMARS. Около 20:00 в городе объявили ракетную опасность. Примерно через пять минут раздался мощный взрыв. Затем электричество пропало на Харгоре, Крейде, центре Белгорода и части одноименного округа.

Ранее Гладков попал под ракетный обстрел в Белгороде.
 
