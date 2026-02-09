Российские бойцы помогли украинскому солдату, которому ВСУ мешали сдаться

Военнослужащие 38-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» во время штурма в Запорожской области взяли в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины, который решил добровольно сложить оружие. Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав видеоматериалы с места операции.

В военном ведомстве уточнили, что перед началом штурма российские бойцы малой группой выдвинулись на разведку, оценили обстановку, особенности местности, систему ходов сообщения между блиндажами и распределили направления движения. После подхода второй группы подразделение приступило к зачистке позиций.

Командир штурмовой группы с позывным «Космос» рассказал, что перед началом активных действий украинским бойцам предложили сдаться. После этого по российским военнослужащим открыли огонь, и штурмовая группа ответила. По его словам, часть украинских военных отказалась сложить оружие и была ликвидирована, тогда как несколько человек, включая одного военнослужащего, выразили готовность сдаться и вышли к российским бойцам.

Другой участник штурмовой группы с позывным «Камень» рассказал, что пленный передал российской стороне ценную информацию. По его словам, военнослужащий ВСУ сообщил данные о маршрутах выдвижения украинских подразделений, их тактике, смене мест дислокации, а также о системе управления и координации. Эта информация, как отметил штурмовик, позволила лучше понять, с каких направлений следует ожидать дальнейших действий противника.

Ранее в плен под Красноармейском был взят командир группы штурмовиков ВСУ.