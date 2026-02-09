Размер шрифта
Армия

В Тульской области отразили атаку украинских дронов

Губернатор Миляев: в Тульской области сбили три украинских БПЛА
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал.

«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в заявлении.

Миляев предупредил, что в Тульской области продолжает действовать режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пост был опубликован в 6:29 мск.

8 февраля министерство обороны РФ заявило, что российские средства ПВО в течение ночи сбили 22 украинских дрона над территорией страны. Больше всего целей — 11 — нейтрализовали в Брянской области. Над акваторией Черного моря ликвидировали шесть беспилотников, в Калужской области — четыре, в Курской области — один.

За день до этого дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Погромец в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате удара пострадал водитель машины. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью, врачи диагностировали у него ушиб плеча и минно-взрывную травму.

Ранее в Тверской области после атаки БПЛА произошел пожар на предприятии.
 
