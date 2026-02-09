Размер шрифта
В сенате США усомнились в наличии ресурсов для «всестороннего давления» на Иран

Сенатор Уорнер усомнился, что у США есть возможность надавить на Иран
Stringer/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Сенатор США от Демократической партии Марк Уорнер выразил сомнения, что у Вашингтона есть ресурсы, чтобы оказать «всестороннее давление» на Иран. Его слова приводит телеканал CBS News.

Он допустил, что у США «нет возможности оказать на Иран всестороннее давление».

«Когда иранский народ массово вышел на улицы, и президент сказал: «Эй, не волнуйтесь, мы вам поможем», он не смог или предпочел этого не делать, потому что у нас не было там всего флота, так как авианосец, который обычно находится в Средиземном море, был у берегов Венесуэлы, участвуя в блокаде», — заявил Уорнер.

Сенатор заметил, что европейцы могли бы оказать «огромное давление на Иран», но были слишком заняты проблемами Гренландии и «спасением НАТО».

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения.

При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером. В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет, и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не навязывается в помощники по Ирану.
 
