Профессор пришел к неутешительному выводу о военных мощностях Запада

Профессор Вольф: Западу придется вложить огромные деньги в ВПК, чтобы догнать РФ
Европейским странам придется вложить огромные деньги в военно-промышленный комплекс (ВПК) после опустошения запасов снарядов из-за конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, сейчас США обнаруживают, что их военные возможности ограничены, поскольку они позволили производственной базе уехать за границу. У страны есть технологии, но нет производства, указал эксперт.

«В какой-то момент во время конфликта на Украине на Западе закончились артиллерийские снаряды. У Европы их больше не осталось, а американцы израсходовали столько, что предпочли приберечь остатки. <…> И говорили, что необходим примерно год, чтобы нарастить выпуск до нужного уровня. <…> И ситуация не сильно меняется», — сказал Вольф.

При этом профессор заметил, что Западу придется приложить огромные усилия, чтобы догнать в области ВПК Россию. Москва не позволила своей промышленности исчезнуть, сохранив ту, «что питает ее военную мощь», указал Вольф.

Он подчеркнул, что «урок очевиден», и европейцам придется тратить огромные средства и вкладывать деньги в армию и технологии.

Накануне депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Евросоюз пытается создать армию в 100 тысяч человек, игнорируя нейтралитет ряда государств. По его словам, Евросоюз пытается стать «оборонной организацией», игнорируя нейтралитет ряда стран-членов, а также недостаточную правовую базу для столь амбициозного проекта.

Ранее в США заметили изменение подхода Трампа к переговорам по Украине.
 
