Индия задержала три нефтяных танкера

Береговая охрана Индии в ходе операции в открытом море задержала три нефтяных танкера, пресекая деятельность международной сети контрабанды нефти. Речь идет о судах, которые находились под санкциями США за незаконную перевозку нефти, сообщает газета Times of India со ссылкой на индийскую береговую охрану.

По ее информации, преступная группа «использовала перевалку нефти в международных водах для транспортировки дешевой нефти из охваченных конфликтами регионов на танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам».

После задержания суда были сопровождены в порт Мумбаи для проведения дальнейших проверок и передачи дела правоохранительным органам.

Накануне агентство Reuters сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти с поставками в марте-апреле. В публикации говорится, что индийские компании планируют и в дальнейшем избегать сделок с российской нефтью. По словам источников агентства, данный шаг должен помочь Нью-Дели заключить торговые соглашения с Соединенными Штатами.

Ранее танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии.