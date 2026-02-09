В Новосибирске юный хоккеист сломал позвоночник во время тренировки

Mash Siberia: ребенок из Новосибирска сломал позвоночник на тренировке по хоккею

Подросток сломал позвоночник во время тренировки по хоккею в Новосибирске. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в Кудряшовском. Воспитанники спортивной школы «Олимпия» в возрасте от 10 до 11 лет занимались хоккеем, но во время тренировки один из мальчиков — Матвей — после толчка врезался в борт ледовой площадки. Ребенок ударился головой и получил компрессионный перелом позвоночника.

«Тренер помог ему уйти с площадки и снять форму», — отметили журналисты.

Как рассказали очевидцы, администрация никак не помогла пострадавшему. Медицинский кабинет был закрыт, врач отсутствовал. По этой причине Матвей дожидался мамы, лежа на скамейке.

«Тренер и родители Матвея сами увезли его в больницу, чтобы не дожидаться «скорой», — говорится в материале.

Впоследствии семья юного хоккеиста сообщила в социальных сетях, что руководство «Олимпии» пытается возложить ответственность за случившееся на тренера. При этом врач по-прежнему отсутствует на тренировках детей — в спортивной школе заявляют, что медик работает на полставки.

