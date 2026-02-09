Размер шрифта
Общество

«Борщ вместо доставки»: доктор объяснил, почему в СССР почти не было ожирения

Доктор Мясников: доставка еды и фастфуд сделали россиян толстыми
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что современный рацион наносит серьезный вред здоровью, и предложил вернуться к принципам советской кухни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его оценке, в советское время, несмотря на ироничное отношение к повседневному быту и питанию, уровень ожирения в стране не превышал 15%. В современной России, отметил Мясников, этот показатель вырос почти втрое и достиг 44%.

Он также указал, что заболеваемость диабетом второго типа в СССР была, по разным оценкам, в десять раз ниже, чем сейчас. Врач связал это с изменением структуры питания и широким распространением ультрапереработанных продуктов, которые ранее были практически недоступны.

Мясников подчеркнул, что традиционные блюда — такие как супы, котлеты, каши и компоты — формировали более сбалансированный рацион. По его мнению, возвращение к подобному подходу хотя бы в домашних условиях может помочь снизить риски, связанные с ожирением и нарушением обмена веществ.

Телеведущий также отметил, что массовое распространение доставки готовой еды и промышленно переработанных продуктов постепенно меняет пищевые привычки россиян и негативно отражается на здоровье населения.

Ранее учёные установили, что ультрапереработанные продукты повышают риск инфарктов и инсультов.
 
