Названы лекарства, которые опасно хранить в дверце холодильника

Распространенное мнение, что холодильник является универсальным и самым безопасным местом для хранения домашней аптечки, является серьезным заблуждением. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

«Для целого ряда лекарственных средств охлаждение, а особенно заморозка, не только не улучшает сохранность, но и напрямую ведет к потере их терапевтических свойств и даже к образованию опасных для здоровья продуктов распада. Условия хранения каждого конкретного препарата определяются его производителем и указываются в инструкции по применению», — объяснил он.

Основная опасность холодильника, помимо потенциальной заморозки, заключается в сочетании низкой температуры и высокой влажности. Ряд лекарственных форм, такие как таблетки, порошки, капсулы и некоторые мази, критически чувствительны к влаге. При хранении в неподходящих условиях, например, в общем отсеке холодильника без герметичного контейнера, они могут отсыревать. Это приводит к изменению физико-химических свойств, преждевременному разрушению действующих веществ и риску роста микроорганизмов. Особенно это касается растительных препаратов и средств на основе натуральных компонентов.

Некоторые лекарственные средства нельзя замораживать ни при каких обстоятельствах.

«К ним относятся большинство вакцин, инсулинов, некоторые виды интерферонов и других белковых препаратов. Активные вещества в них, например, белки или липиды, подвержены процессу денатурации при отрицательных температурах. Это необратимое изменение структуры молекулы, которое делает препарат абсолютно бесполезным, а в случае с вакцинами — лишает его иммуногенных свойств. Заморозка также может привести к необратимому расслоению эмульсий или повреждению ампул. Даже если замерзший препарат после оттаивания внешне выглядит нормально, его терапевтическая активность может быть потеряна, а применение такого средства становится бессмысленным и небезопасным», — предупредил химик.

Также в холодильнике не следует хранить препараты в форме сиропов и суспензий на водной основе, если иное прямо не предписано инструкцией.

«Низкая температура часто приводит к кристаллизации и выпадению в осадок сахаров и других компонентов, что делает невозможным точное дозирование. Жидкие экстракты и настойки могут помутнеть и изменить свои свойства. Кроме того, не стоит хранить лекарственные средства рядом с пищевыми продуктами, выделяющими воду и сильные запахи (овощи, фрукты, рыба), так как это негативно сказывается на качестве препаратов», — заявил эксперт.

Если в инструкции по применению препарата указано хранение в холодильнике, то такой препарат в отдельном, герметичном контейнере необходимо разместить на средней полке холодильника, подальше от морозильной камеры и дверцы, где наблюдаются наиболее существенные колебания температуры, резюмировал он.

