Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Названы лекарства, которые опасно хранить в дверце холодильника

Химик Панов: хранение в холодильнике может сделать лекарства опасными
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Распространенное мнение, что холодильник является универсальным и самым безопасным местом для хранения домашней аптечки, является серьезным заблуждением. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

«Для целого ряда лекарственных средств охлаждение, а особенно заморозка, не только не улучшает сохранность, но и напрямую ведет к потере их терапевтических свойств и даже к образованию опасных для здоровья продуктов распада. Условия хранения каждого конкретного препарата определяются его производителем и указываются в инструкции по применению», — объяснил он.

Основная опасность холодильника, помимо потенциальной заморозки, заключается в сочетании низкой температуры и высокой влажности. Ряд лекарственных форм, такие как таблетки, порошки, капсулы и некоторые мази, критически чувствительны к влаге. При хранении в неподходящих условиях, например, в общем отсеке холодильника без герметичного контейнера, они могут отсыревать. Это приводит к изменению физико-химических свойств, преждевременному разрушению действующих веществ и риску роста микроорганизмов. Особенно это касается растительных препаратов и средств на основе натуральных компонентов.

Некоторые лекарственные средства нельзя замораживать ни при каких обстоятельствах.

«К ним относятся большинство вакцин, инсулинов, некоторые виды интерферонов и других белковых препаратов. Активные вещества в них, например, белки или липиды, подвержены процессу денатурации при отрицательных температурах. Это необратимое изменение структуры молекулы, которое делает препарат абсолютно бесполезным, а в случае с вакцинами — лишает его иммуногенных свойств. Заморозка также может привести к необратимому расслоению эмульсий или повреждению ампул. Даже если замерзший препарат после оттаивания внешне выглядит нормально, его терапевтическая активность может быть потеряна, а применение такого средства становится бессмысленным и небезопасным», — предупредил химик.

Также в холодильнике не следует хранить препараты в форме сиропов и суспензий на водной основе, если иное прямо не предписано инструкцией.

«Низкая температура часто приводит к кристаллизации и выпадению в осадок сахаров и других компонентов, что делает невозможным точное дозирование. Жидкие экстракты и настойки могут помутнеть и изменить свои свойства. Кроме того, не стоит хранить лекарственные средства рядом с пищевыми продуктами, выделяющими воду и сильные запахи (овощи, фрукты, рыба), так как это негативно сказывается на качестве препаратов», — заявил эксперт.

Если в инструкции по применению препарата указано хранение в холодильнике, то такой препарат в отдельном, герметичном контейнере необходимо разместить на средней полке холодильника, подальше от морозильной камеры и дверцы, где наблюдаются наиболее существенные колебания температуры, резюмировал он.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на лекарствах.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!