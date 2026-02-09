Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Посол РФ обвинил британских специалистов в организации диверсий в отношении России

Келин: Лондон помогает Киеву проводить диверсии против России
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что британские специалисты помогают Киеву проводить диверсии против России.

«Известно о содействии британских специалистов в планировании и проведении диверсий и нападений», — отметил Келин.

Он добавил, что в зоне проведения спецоперации также находятся британские наемники. Они принимают участие в боевых действиях, используя и передавая украинским военным опыт службы в армии королевства. Келин считает, что британцы попадают в зону боевых действий преимущественно по собственной воле, вдохновившись риторикой местных СМИ.

8 февраля Келин также говорил, что Лондон и далее будет считать приоритетом удержание украинской власти «на плаву», в дальнейшем Москве надо исходить из этого.

До этого Келин говорил, что Британия заинтересована в ослаблении России руками украинцев. Также, по мнению посла, Лондон подталкивает Киев к продолжению боевых действий.

Ранее в Британии заявили об увеличении числа своих военных на Украине.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!