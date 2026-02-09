Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что британские специалисты помогают Киеву проводить диверсии против России.

«Известно о содействии британских специалистов в планировании и проведении диверсий и нападений», — отметил Келин.

Он добавил, что в зоне проведения спецоперации также находятся британские наемники. Они принимают участие в боевых действиях, используя и передавая украинским военным опыт службы в армии королевства. Келин считает, что британцы попадают в зону боевых действий преимущественно по собственной воле, вдохновившись риторикой местных СМИ.

8 февраля Келин также говорил, что Лондон и далее будет считать приоритетом удержание украинской власти «на плаву», в дальнейшем Москве надо исходить из этого.

До этого Келин говорил, что Британия заинтересована в ослаблении России руками украинцев. Также, по мнению посла, Лондон подталкивает Киев к продолжению боевых действий.

Ранее в Британии заявили об увеличении числа своих военных на Украине.