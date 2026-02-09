В России не видят катастрофических масштабов не работающей молодежи

Катастрофических масштабов NEET в России нет, сказала «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко.

Термин NEET (от англ. Not in education, employment or training) используют для обозначения молодых людей, которые не учатся и не работают. К NEET относят, в основном, возрастную категорию от 15 до 29 лет.

«Но NEET — это не поколение, не вся молодежь в конкретном возрасте. NEET — это модель поведения. NEET — не только российский тренд. Данное явление присутствует и в Турции, Великобритании, Греции, Латвии, Нидерландах и др. И как явление NEET — не принципиально новое, достаточно обратиться к классической литературе и вспомнить хотя бы «обломовщину». В России нет длительных наблюдений, которые бы однозначно говорили об исключительно негативных последствиях NEET для общества и экономики. Официально Росстат не фиксирует NEET. В текущий момент можно говорить о точечных исследованиях, например НИУ ВШЭ с позиции некогнитивных навыков», — отметила Кривко.

Она сослалась на заявления вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, согласно которым с 2020 года и по итогам 2024 года уже удалось снизить уровень молодежной безработицы более чем в два раза: с 10,7 до 5,2% по возрастной группе 15–29 лет, и с 17,3 до 8,5% — по 15–24 года.

«То есть по официальной информации мы не можем говорить о катастрофических масштабах NEET-поведения молодежи.

NEET — это, скорее, индикатор проблем макроуровня, когда молодежь не видит перспективы (цели) обучения в силу недостаточной эффективности социальных и карьерных «лифтов» и в целом своей востребованности на рынке труда; когда нет оптимальных механизмов обеспечения жильем за счет заработной платы при входе на рынок труда», — подчеркнула Кривко.

По ее мнению, NEET не говорит однозначно про инфантилизацию или про отсутствие когнитивных способностей, скорее про отсутствие мягких навыков, психологической ориентации молодого поколения в условиях нестабильности и прямой защищенности, другом подходе к субъективному благополучию по сравнению с населением более старшего возраста.

Среди рисков этого явления экономист назвала недополучение доходов бюджетом и внебюджетными фондами, усиление напряженности на рынке труда, сокращение объема банковских накоплений/инвестиций, увеличение долговой нагрузки.

Кривко считает, что к явлению NEET следует подходить как к индикатору социально-экономического благополучия молодежи на уровне конкретных регионов: NEET можно отследить и среди «золотой молодежи» мегаполисов, и среди депрессивно развивающихся территорий. Здесь не может быть одинаковых для всех корректирующих мер и тем более запретов, уверена Кривко.

По ее словам, направления снижения рисков NEET связаны с ранним выявлением склонности к такой модели поведения — мониторинг учащихся, склонных к досрочному уходу из образования; формированием (например, на уровне НКО) программ наставничества, программ помощи в реализации индивидуальных траекторий, создания онлайн-платформ для NEET-молодежи.

