Зеленского предупредили о последствиях провокаций против РФ

Подполковник Дэвис: провокации Зеленского против РФ привели к поражению Украины
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Провокации украинского лидера Владимира Зеленского привели к мощному ответу со стороны РФ. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

Он обратил внимание, что Зеленский ударами по инфраструктуре на территории РФ «дразнил русского медведя».

«[Это] вызвало ответ в виде гораздо более серьезных ударов. И теперь украинцы почти потеряли свои энергетические и тепловые мощности, а это значит, что им становится очень трудно элементарно вести хозяйство и государственные дела, не говоря уже о поддержке военных усилий», — сказал эксперт.

По мнению Дэвиса, последние события окончательно предопределили поражение Украины в конфликте. Он добавил, что сейчас единственный вопрос без ответа — это «насколько серьезным будет проигрыш Киева».

7 февраля глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что российские военнослужащие ударили по крупнейшей в Европе электроподстанции напряжением 750 кВ. Как он отметил, атакованный объект расположен во Львовской области и выполняет функцию регулирования электроснабжения западных регионов Украины.

Ранее на Украине оценили ситуацию в энергосистеме страны.
 
