Врач назвала неожиданные причины разрушения зубной эмали

Стоматолог Каратаева: зубную эмаль могут разрушать вода с лимоном и смузи

Главный врач стоматологии «Все свои» Виктория Каратаева назвала привычки, которые люди обычно не считают опасными, но могут привести к разрушению зубной эмали. Свое мнение она высказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, одним из неочевидных факторов, способствующих разрушению эмали, является привычка запивать горячую пищу холодными напитками. Такие перепады температуры повышают чувствительность и могут вызывать микротрещины на эмали. Еще один фактор риска — кислые продукты и напитки, в том числе утренняя вода с лимоном, смузи из цитрусовых, газированные напитки без сахара, предупредила эксперт.

Кроме того, она считает время чистки зубов важным аспектом. По словам врача, после еды кислота временно деминерализует эмаль, и щетка может ее повредить. Курение тоже оказывает негативное влияние на эмаль и слизистую полости рта. А привычка грызть семечки, орехи, ручки и карандаши часто приводит к возникновению трещин и сколов на зубах, рассказала стоматолог.

Также она отметила, что вред может нанести чрезмерно агрессивная чистка зубов, использование неподходящей щетки или неправильного режима ирригатора.

Помимо этого, бруксизм является еще одной причиной разрушения эмали. При сильном сдавлении челюстей во сне она стирается, сустав находится в гипертонусе, заявила Каратаева.

«При гингивите или пародонтите возможно расшатывание зубов. Стресс тоже играет роль: слюна меняет защитные свойства, появляется сухость во рту, и кариес с осложнениями развивается быстрее, поэтому важно следить за эмоциональным состоянием и пить больше воды», — добавила врач.

До этого врач-стоматолог-терапевт, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Анастасия Хритова рассказала, что сочетание кислот и сахара в энергетических напитках наносит зубам «двойной удар».

Ранее в России создали материал для пломб, восстанавливающий эмаль зубов.