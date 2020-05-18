В Грузии выявлен 701 случай COVID-19
В Грузии выявили 701 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает РИА «Новости».
С начала эпидемии в стране умерли 12 человек с положительным тестом на коронавирус.
Общее число выздоровевших в республике составляет 432.
В настоящее время в режиме карантина находятся 3890 пациентов, под медицинским наблюдением — 357, граждане Грузии, доставленные из-за границы, — три человека.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск).
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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