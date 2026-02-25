Размер шрифта
Звезда «Слова пацана» о своем первом театральном опыте: «Психологическое насилие»

Актер Слава Копейкин заявил, что пока не хочет играть в театре
Проспект Мира, Pandora Film при поддержке Фонда кино

Актер Слава Копейкин рассказал на шоу «Дримкаст» в VK Видео, что пока опасается выходить на театральную сцену.

Копейкин признался, что у него был неудачный опыт в театре. Артист не участвовал ни в одном спектакле, который бы играл в удовольствие.

«Это были редкие случаи, и то только студенческие. А мой первый спектакль в жизни — он был сразу же на театральной сцене, это было психологическое насилие со стороны режиссёра. Это такой опыт, который не остается в памяти как светлое воспоминание», — поделился артист.

Копейкин стал известен по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Артист отметил, что последние три года пытается неосознанно догнать успех «Слова пацана».

«Я понимаю, что его не повторить, я понимаю, что и не нужно повторять. Но ты всё время думаешь о том, что нужно догнать самого себя. Из-за этого есть неуверенность, выбирать проекты сложно, не всегда берут, ты сталкиваешься с тем, что интерес падает — немножко в бреду постоянно», — рассказал актер.

Ранее звезда «Слова пацана» вспомнил, как разрыдался в ванной.

 
