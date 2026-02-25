Путин назвал главную задачу нацпроекта по биоэкономике

Путин: нацпроект по биоэкономике направлен на суверенитет РФ по ряду направлений

Главной задачей национального проекта по биоэкономике является обеспечение суверенитета России по ряду направлений в этой отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В этом году мы приступили к реализации национального проекта по биоэкономике. Его принципиальная задача — обеспечить суверенитет по ряду критических направлений в этой сфере», — сказал глава государства.

Путин поручил правительству России быстрее сформировать стратегию развития биоэкономики до середины XXI века. По словам президента, РФ будет использовать потенциал данного направления для укрепления здоровья нации.

В ходе заседания Путин также поручил запустить в России программу популяризации биоэкономики, в том числе среди школьников. По его словам, сегодня важно предметно заняться углубленной профориентацией учащихся с прицелом на потребности этого направления.

Ранее Путин заявил о важности сотрудничества с другими странами в области биотехнологий.