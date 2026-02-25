Размер шрифта
Жительница Курска избивала, морила голодом 12-летнего сына и отделалась штрафом

Мать из Курска получила штраф за издевательства над сыном в течение года
Telegram-канал Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

В Курске женщину осудили за жестокое обращене с 12-летним сыном, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В среду, 25 февраля, мировой судья вынесла приговор 41-летней курянке Светлане по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

После развода она жила с сыном у матери в Курском районе, затем с сожителем в Курске. Более года мать не водила мальчика в школу, не лечила, оставляла голодным, пила при нём алкоголь, оскорбляла матом и избивала.

Зная о начатом в ее отношении уголовном преследовании, женщина не являлась на судебные заседания, после чего она была объявлена в розыск и взята под стражу в конце ноября. Наконец представ перед судом, Светлана признала вину, раскаялась, но отказалась от дачи показаний.

Сторона обвинения просила назначить фигурантке, до сих пор не судимой, наказание в виде штрафа и взыскать с нее в пользу отца мальчика компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей.

В итоге женщина получила штраф в размере 20 тыс. рублей (сумму снизили с учетом срока нахождения женщины под стражей). Также суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Ранее россиянка искусала и избила дочь из-за разбитой кружки.

 
