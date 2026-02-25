Футболиста ЦСКА задержали в Уфе, он пьяным залез в музыкальную школу

Футболист московского ЦСКА Илья Агапов был задержан в Уфе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Согласно опубликованной информации, в ночь на 25 февраля спортсмен в состоянии сильного алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы и начал угрожать охраннице, которая находилась на своем посту. Женщина вызвала Росгвардию, и игрок был задержан. При этом свой поступок Агапов объяснить не сумел и провел ночь в отделении полиции.

25-летний Агапов — воспитанник казанского «Рубина», он выступал за «Нефтехимик» и «Спартак-2». В 2022 году он подписал контракт с «Пари Нижним Новгородом», а в зимнее трансферное окно 2023 года стал игроком московского ЦСКА. Однако закрепиться в основе он не сумел — в 2025 году он играл в аренде в «Пари НН» и тольяттинском «Акроне», а в 2026 году на правах аренды перешел в «Уфу».

Уфимская команда не так давно вернулась со сборов, которые проводила в Турции. «Уфа» выступает в Первой лиге и идет на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав 20 очков после 21 сыгранного матча.

