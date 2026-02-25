Путин предложил запустить программу популяризации биоэкономики

Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий поручил запустить в стране программу популяризации биоэкономики, в том числе среди школьников. Темой мероприятия стала «Биоэкономика для человека», передает пресс-служба Кремля.

«Важно на новой основе предметно заняться углубленной профориентацией школьников с прицелом на потребности биотеха, расширить профильное обучение по естественнонаучным предметам, и в целом предлагаю запустить программу популяризации биоэкономики», — сказал глава государства.

Во время выступления Путин также заявил, что Россия должна занимать достойное место на мировых рынках биотехнологий. Он подчеркнул, что РФ нужно сотрудничать с ближайшими соседями в этой области.

Форум будущих технологий проходит в столичном Центре международной торговли (ЦМТ). В этом году мероприятие посвящено вопросам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в различных отраслях.

Ранее Путин похвалил уровень внедрения цифровизации в медицинскую сферу.