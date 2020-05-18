Синоптик назвал сроки возвращения тепла в центральную часть России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что возвращения теплой погоды в центральную часть Россию не стоит ждать до лета. Об этом сообщает «НСН».
По его словам, к следующим выходным температура «с трудом» поднимется до +17°C. При этом почти каждый день возможны короткие дожди и сильная облачность, спрогнозировал Тишковец.
Кроме того, специалист предупредил о «типично осеннем, холодном периоде».
«К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения», — сказал Тишковец.
Он также выразил надежду, что к 31 мая, к календарному лету в центральной части России, «вернется и лето климатическое».
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