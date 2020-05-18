Синоптик назвал сроки возвращения тепла в центральную часть России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что возвращения теплой погоды в центральную часть Россию не стоит ждать до лета. Об этом сообщает «НСН».

По его словам, к следующим выходным температура «с трудом» поднимется до +17°C. При этом почти каждый день возможны короткие дожди и сильная облачность, спрогнозировал Тишковец.

Кроме того, специалист предупредил о «типично осеннем, холодном периоде».

«К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения», — сказал Тишковец.

Он также выразил надежду, что к 31 мая, к календарному лету в центральной части России, «вернется и лето климатическое».

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