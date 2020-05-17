В Ухане выявлено 28 бессимптомных носителей коронавируса

В китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса, за три дня врачи выявили 28 бессимптомных носителей, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что в городе проходит тестирование всех жителей на коронавирус. Анализы сдали 222 тысячи жителей.

Все бессимптомно болеющие находятся под медицинским наблюдением.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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