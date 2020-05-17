Москвича задержали при попытке сорвать сирень на территории Верховного суда

В Москве Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался сорвать веточку сирени для супруги на территории Верховного суда России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержан мужчина, который перелез через ограду Верховного суда РФ. Как позже было установлено — для того, чтобы сорвать веточку сирени, растущую за забором, для своей любимой», — заявил источник.

По словам задержанного, в этот день у него была годовщина свадьбы с супругой, а сирень – ее любимое растение.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве уточнили, что нарушителя обнаружили при просмотре камер наружного видеонаблюдения. Уточняется, что мужчину задержали и передали в отдел МВД России по Басманному району Москвы.

Отмечается, что нарушителем оказался 54-летний москвич.