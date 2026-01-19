«Надо поговорить об авторских правах»: Джокович о копировании со стороны Алькараса

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции The Tennis Letter прокомментировал увиденное болельщиками сходство между его подачей и новом приемом первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

«Как только я увидел его подачу, написал ему смс: «Знаешь, надо поговорить насчет авторских прав». Потом я увидел его тут и сказал, что стоит побеседовать о проценте выигранных очков на подаче. Я жду», — сказал Джокович.

8 ноября Джокович одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в Афинах, Греция. В финале сербский теннисист обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти. В скором времени после этого сербский теннисист снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

Ранее Джокович отказался говорить о завершении карьеры.