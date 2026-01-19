Размер шрифта
Общество

Российская школьница провалилась под лед, пытаясь сделать селфи

В Красноярске девочка на глазах у друга провалилась под лед, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщает региональный министр здравоохранения Евгений Филиппов.

Все началось с того, что школьница, гулявшая с другом, решила сделать селфи на льду замерзшего озера. Однако отойдя от берега примерно на пять метров, она провалилась в ледяную воду. В результате несовершеннолетней удалось самой выбраться на сушу. После этого подростки зашли в ближайший магазин, чтобы согреться.

Один из посетителей, увидев несовершеннолетних, немедленно вызвал на место бригаду скорой медицинской помощи. Подросткам оказали всю необходимую помощь.

До этого на Чукотке ребенок получил серьезное переохлаждение после того, как провалился под лед. Его не спали.

Ранее россиянин провалился под лед с трактором из-за плохого самочувствия за рулем.

