На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по высоковольтной линии «Ферросплавная-1»

На Запорожской АЭС возобновлена подача электроэнергии по высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его слова приводит пресс-служба компании в Telegram-канале.
Он уточнил, что «Ферросплавная-1» была отключена действием автоматической защиты 2 января. Таким образом, более двух недель безопасность всех шести блоков станции и необходимые режимы их охлаждения обеспечивались за счет единственной оставшейся внешней линии.
По словам главы «Росатома», ремонтные работы начались накануне, что стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о временном прекращении огня.
Также он поблагодарил Минобороны, МИД и руководство МАГАТЭ, включая гендиректора агентства Рафаэля Гросси, которые участвовали в работе над режимом тишины.
«В настоящий момент энергоснабжение собственных нужд Запорожской АЭС в полном объеме обеспечено от обеих внешних линий – «Днепровской» и «Ферросплавной-1». Это существенно повышает надежность энергоснабжения станции», — подчеркнул Лихачев.
До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что Запорожская АЭС является российским объектом, который эксплуатируется российским оператором АО «ЭО ЗАЭС» и российским персоналом в соответствии с нормами и законами РФ. Он отметил, что не представляет себе иной формы физического управления станцией.
Ранее на ЗАЭС обвинили ВСУ в целенаправленных ударах по линиям энергоснабжения.