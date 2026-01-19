Размер шрифта
На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по высоковольтной линии «Ферросплавная-1»

Лихачев: на ЗАЭС возобновлена подача электроэнергии по линии «Ферросплавная-1»
РИА Новости

На Запорожской АЭС возобновлена подача электроэнергии по высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его слова приводит пресс-служба компании в Telegram-канале.

Он уточнил, что «Ферросплавная-1» была отключена действием автоматической защиты 2 января. Таким образом, более двух недель безопасность всех шести блоков станции и необходимые режимы их охлаждения обеспечивались за счет единственной оставшейся внешней линии.

По словам главы «Росатома», ремонтные работы начались накануне, что стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о временном прекращении огня.

Также он поблагодарил Минобороны, МИД и руководство МАГАТЭ, включая гендиректора агентства Рафаэля Гросси, которые участвовали в работе над режимом тишины.

«В настоящий момент энергоснабжение собственных нужд Запорожской АЭС в полном объеме обеспечено от обеих внешних линий – «Днепровской» и «Ферросплавной-1». Это существенно повышает надежность энергоснабжения станции», — подчеркнул Лихачев.

До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что Запорожская АЭС является российским объектом, который эксплуатируется российским оператором АО «ЭО ЗАЭС» и российским персоналом в соответствии с нормами и законами РФ. Он отметил, что не представляет себе иной формы физического управления станцией.

Ранее на ЗАЭС обвинили ВСУ в целенаправленных ударах по линиям энергоснабжения.

