В ДНР вернули свет в дома полумиллиона жителей

В Донецкой народной республике (ДНР) восстановили электроснабжение более чем 500 тыс. жителей, которые остались без света из-за ударов ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем канале в Max.

«Увеличившиеся атаки противника на ключевые узлы электроснабжения республики привели к отключению электроэнергии в ряде муниципалитетов региона. <...> Состоянием на сегодняшнее утро были обесточены 1,2 млн жителей региона. Сейчас пока без электричества остаются 650 тыс. человек», — написал он.

По данным властей, в регионе обесточены 373 котельных, из них 36 работают на генераторах.

19 января министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР сообщило, что в результате внештатной ситуации обесточен 31 населенный пункт региона, еще пять — частично без электроэнергии. Всего более 100 тысяч жителей остались без света.

При этом специалисты испытывают затруднения при восстановительных работах из-за сложной оперативной обстановки и погоды.

Ранее авария обесточила район Кубани.