Легенда ЦСКА высмеял Соболева

Легенда ЦСКА Пономарев высмеял нападающего «Зенита» Соболева
ФК «Зенит»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Зениту» после ухода колумбийского нападающего Матео Кассьерры нужно укреплять атакующую линию.

По его словам, оставшийся единственным форвардом в петербургской команде Александр Соболев не соответствует уровню топ-клуба.

«Соболев — это не нападающий, а так, черти что. Вот и все. Нашелся, подумаешь, нападающий. Его даже сравнить не с кем. Заболотный даже поинтереснее, чем Соболев. Даже Заболотный, которому столько лет, который сидит на скамейке запасных, интереснее, он поактивнее. Так что с таким нападением «Зениту» ловить нечего», — заявил Пономарев.

По информации журналиста Пипе Сьерра, «Зенит» и «Атлетико Минейро» достигли принципиальной договоренности о перехода Кассьерры. Официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Владимир Пономарев посочувствовал «Зениту».
 
