Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Пушилина попросят ввести особый режим в Мариуполе из-за псов

Останина предложила ввести особый режим в Мариуполе из-за 10 тыс. бездомных псов
Нина Зотина/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила RTVI, что намерена обратиться к главе Донецкой народной республики (ДНР) Денису Пушилину с просьбой ввести в Мариуполе режим экстраординарной ситуации в связи с большим количеством бездомных собак.

19 января состоялось заседание рабочей группы, на котором Останина заявила, что в Мариуполе насчитывается около 10 тыс. бездомных собак и что ежедневно в детскую хирургию поступают обращения из-за укусов беспризорных животных.

В ходе мероприятия депутат пояснила, что ситуация осложняется действующим в ДНР законодательством, которое запрещает усыпление животных, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии подтвержденного специалистами тяжелого неизлечимого заболевания.

В августе основательница донецкого приюта для собак «4 Лапки» Ирина Волик рассказала РИА Новости, что российские военнослужащие на передовой систематически эвакуируют и оказывают помощь бездомным животным, которых находят в зоне боевых действий. Она отметила, что бойцы зачастую просто проезжают мимо, замечают животных и забирают их, а затем доставляют в приют.

Ранее годовалому ребенку потребовалась операция на лице после нападения домашней собаки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27658969_rnd_5",
    "video_id": "record::a8944ac4-112a-491a-950c-53149748772a"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+