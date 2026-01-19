Пушилина попросят ввести особый режим в Мариуполе из-за псов

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила RTVI, что намерена обратиться к главе Донецкой народной республики (ДНР) Денису Пушилину с просьбой ввести в Мариуполе режим экстраординарной ситуации в связи с большим количеством бездомных собак.

19 января состоялось заседание рабочей группы, на котором Останина заявила, что в Мариуполе насчитывается около 10 тыс. бездомных собак и что ежедневно в детскую хирургию поступают обращения из-за укусов беспризорных животных.

В ходе мероприятия депутат пояснила, что ситуация осложняется действующим в ДНР законодательством, которое запрещает усыпление животных, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии подтвержденного специалистами тяжелого неизлечимого заболевания.

В августе основательница донецкого приюта для собак «4 Лапки» Ирина Волик рассказала РИА Новости, что российские военнослужащие на передовой систематически эвакуируют и оказывают помощь бездомным животным, которых находят в зоне боевых действий. Она отметила, что бойцы зачастую просто проезжают мимо, замечают животных и забирают их, а затем доставляют в приют.

Ранее годовалому ребенку потребовалась операция на лице после нападения домашней собаки.