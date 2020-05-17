В России второй день подряд выявляют менее 10 тысяч заразившихся в сутки

Второй день подряд в России фиксируется суточный прирост выявленных случаев коронавируса ниже 10 тыс. человек, отмечает оперативный штаб.

За минувшие сутки в 85 регионах России обнаружили 9709 случаев коронавирусной инфекции. Накануне в стране зафиксировали 9200 случаев коронавируса в 83 субъектах.

Всего на сегодняшний день в стране выявили 281 752 заболевших. Вылечились после заражения 67 373 пациента, а скончался — 2631.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России провели почти 7 млн тестов на коронавирус

— Число случаев заражения COVID-19 превысило 1 тысячу человек в 51 регионе РФ

— В Москве коронавирус за сутки выявлен у 3855 человек