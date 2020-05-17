В Москве 17 мая ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер

Облачность, небольшие дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье, 17 мая, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет держаться в районе +14°C...+16°C. Ветер будет юго-западный со скоростью 5–10 м/с и порывами до 17 м/с. Давление составит 774 мм ртутного столба.

Ночью в Москве так же пройдут небольшие дожди, столбик термометра опустится до +6°C...+8°C. Сила и направление ветра останутся прежними. Атмосферное давление понизится до 741 мм.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.