В Забайкалье горит 2,5 тысячи гектаров леса

Сотрудники МЧС в Забайкальском крае ликвидируют природные пожары на площади более чем в 2,5 тыс. гектаров леса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Авиалесоохраны РФ.

«Один пожар — на землях лесного фонда на площади 2,5 тыс. га в Забайкальском крае», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что общая площадь горящего леса в России на сегодняшний день составляет 2 793 гектаров. Пожары зафиксированы в Республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Иркутской, Оренбургской, Амурской областях.

В настоящее время пожароопасный сезон объявлен в 80 регионах России. В Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации.

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