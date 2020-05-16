Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат

Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

С помощью данного комплекса можно следить за обстановкой в радиусе до 5 километров с высоты до 300 метров, заявили в Росгвардии. Там добавили, что полученная с воздуха информация передается нарядам, выполняющим патрулирование.

Ражим самоизоляции в Подмосковье введен в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

По состоянию на 16 мая, в России зафиксировано 242 043 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2 537 — с летальным исходом. Вылечились 63 166 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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