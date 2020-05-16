В Испании зафиксировали минимальную за два месяца смертность от коронавируса

За последние сутки в Испании скончались после заражения коронавирусом еще 102 человека, сообщает El Mundo со ссылкой на Минздрав государства.

Как уточняет ведомство, этот показатель стал минимумом с середины марта. Общее число жертв вируса в Испании достигло 27 563. Выздоровели всего 144 446 (+ 337 за сутки) пациентов.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране превысило отметку в 230 тыс.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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