Названа дальнейшая судьба помилованных Лукашенко оппозиционеров

Политолог Суздальцев: помилованных Лукашенко политзаключенных отправят в Литву
Мария Девахина/РИА Новости

По мнению политолога Андрея Суздальцева, отправка помилованных белорусских политзаключенных на территорию Украины фактически представляет собой форму политической депортации, и конечным пунктом их пребывания, скорее всего, станет Литва. Свои соображения он высказал в интервью изданию «Лента.ру».

Политолог подчеркнул, что решение президента Александра Лукашенко об амнистии политзаключенных является гуманным шагом. Он добавил, что будущее освобожденных оппозиционеров остается неопределенным, так как они, по сути, подверглись политической высылке.

Суздальцев также отметил разнородность политических взглядов среди освобожденных, указав на то, что далеко не все из них поддерживают политический курс Светланы Тихановской, главы офиса белорусской оппозиции.

«Они не возвращаются к семьям, они оказываются в эмиграции, и есть вопрос, на что они будут жить. Думать, что вот офис [Тихановской] как-то возьмет их на содержание, было бы странно. Кто выезжал раньше, те сейчас живут очень тяжело, насколько мы знаем. Никакой особой финансовой поддержки у них нет», — заявил политолог.

13 декабря власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политических заключенных, осужденных по обвинениям, связанным со шпионажем, терроризмом и экстремистской деятельностью. В числе освобожденных оказались такие представители белорусской оппозиции, как Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и другие.

Ранее Лукашенко помиловал 31 украинца в рамках договоренностей с Трампом.

