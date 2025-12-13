На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В двух округах Запорожской области пропало электричество

Балицкий: более 3000 абонентов в Запорожской области временно остались без света
close
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Частичное отключение света произошло в Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Электроснабжение отсутствует в поселке городского типа Камыш-Заря, селах Шевченковское, Белоцерковка, Зеленый Гай, Зразковое, Диброва, Верхнедрагунское», — говорится в заявлении.

По словам Балицкого, без света остались около 1000 абонентов. Сотрудники аварийных служб уже приступили к восстановительным работам.

Также губернатор рассказал, что в Каменско-Днепропетровском муниципальном округе в результате атаки украинского дрона оказались обесточены 2416 жителей. Восстановительные работы продолжатся после стабилизации ситуации, так как сейчас в регионе сохраняется опасность повторных ударов.

Днем 13 декабря Балицкий заявил, что после атаки со стороны украинских войск в нескольких населенных пунктах Запорожской области было нарушено электроснабжение. Свет пропал в ряде сел Михайловского, Токмакского и Васильевского муниципальных округов. Специалисты уже устранили проблему.

Ранее в одном из округов Запорожской области зафиксировали непростую ситуацию с водоснабжением.

