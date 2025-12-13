В Пензенской области задерживаются несколько поездов после ЧП на станции

В Пензенской области шесть пассажирских поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов на станции Чаис. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК) в Telegram-канале.

«В связи со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги ожидаются задержки пассажирских поездов», — говорится в публикации.

Как уточнили в пресс-службе, речь идет о поездах №301 Челябинск — Москва, №64 Санкт-Петербург — Самара, №15 Самара — Москва, №13 Челябинск — Москва, №9 Самара — Москва и №21 Ульяновск — Москва. Они проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза.

В ФПК сообщили о всесторонней поддержке пассажиров со стороны сотрудников поездных бригад. Кроме того, в вагонах обеспечивается комфортная температура, а пассажиров поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечат питанием.

До этого стало известно, что в Пензенской области мазут разлился при сходе с рельсов двух локомотивов. Движение на станции Чаис приостановили. На место утечки мазута прибыли экологи. Им удалось локализовать распространение нефтепродукта на прилегающем к насыпи участке.

Ранее в Японии приостановили движение поездов из-за мощного землетрясения.