Десятки тысяч жителей Пензенской области остаются без света из-за непогоды

В Пензенской области вернули электроснабжение в 12 из 19 тыс. домов

В 12 из 19 тыс. домов в Пензенской области восстановили электроснабжение, нарушенное шквалистым ветром и мокрым снегом. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

«Светом обеспечены 12 тысяч домов, 45 тысяч человек, а также 166 учреждений и 50 котельных. В Пензе осталось подключить дома в микрорайоне Арбеково», — заявил чиновник.

Он добавил, что работы еще много: в 7 тыс. домов электричества нет у 31 тыс. жителей. В 45 населенных пунктах обесточены 60 социально значимых объектов. В восстановительных работах задействовали 61 ремонтную бригаду.

До этого в Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погодных условий и понижения температуры. В ряде районов из-за непогоды произошли отключения электроэнергии: они затронули 61 тыс. чел. Губернатор рекомендовал жителям воздержаться от поездок и прогулок, не пользоваться личным транспортом и оставаться дома.

Ранее более двух десятков машин столкнулись в Пензенской области.