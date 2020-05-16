Россиян предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы

В МЧС России выпустили рекомендацию, в которой говорится об опасности заражения коронавирусной инфекцией через упаковку чипсов. Перечень подготовили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и ЧС министерства.

Ведомство отмечает, что COVID-19 может передаваться не только по воздуху, но и контактно-бытовым способом. Поэтому риски заражения вирусом повышаются, если человек поест из общих упаковок чипсов, сухариков и снеков, которые до этого уже брали руками другие люди. Также специалисты утверждают, что россияне могут быстрее заболеть в случае приема пищи из общей посуды.

Специалисты МЧС рекомендуют чаще обеззараживать руки, иметь при себе всегда несколько упаковок одноразовых салфеток, прикрывать рот и нос при чихании и кашле.

«Коронавирус, как и вирус гриппа легко распространяются через слизистые, поэтому избегайте дотрагиваться до носа, глаз или рта», — заключили в МЧС.

По последним данным, в России выявили более 262 тыс. зараженных, выздоровели после лечения свыше 58 тыс. пациентов, а умерли — 2418.

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