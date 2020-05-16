В Департаменте торговли и услуг прокомментировали конфликт на рынке «Фуд Сити»

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал «Известиям» произошедший на парковке у рынка «Фуд-Сити» в Москве конфликт с участием мигрантов.

Он отметил, что причиной конфликта стало недовольство предпринимателей в отношении арендной стоимости за места на рынке.

Глава департамента торговли и услуг добавил, что власти не намерены вмешиваться в произошедший конфликт, поскольку он произошел с частной компанией.

Также один из торговцев рассказал СМИ о том, что расценки на арендные места планировалось повышать, однако теперь эти планы изменились.

Ранее сообщалось, что мигранты устроили массовый сход возле московского оптового рынка «Фуд Сити».

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