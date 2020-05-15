Кадыров утвердил план снятия ограничений в Чечне

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров утвердил план по выходу региона из режима самоизоляции, который был введен в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Снятие ограничений будет проходить в три этапа, первый начнется 15 мая. Перезод ко второму этапу запланирован на 27 мая, к третьему – на 15 июня, следует из указа главы региона.

По состоянию на 15 мая, в России зафиксировано 262 843 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2418 — с летальным исходом. Вылечились 58 226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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