В Подмосковье в сутки госпитализируют до 750 человек с COVID-19

Средний суточный показатель госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Московской области составляет от 600 до 750 человек, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом глава Подмосковья отметил «активную выписку» пациентов, выздоровевших после прохождения лечения.

По состоянию на 15 мая, в России зафиксировано 262 843 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2418 — с летальным исходом. Вылечились 58 226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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