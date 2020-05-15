Ряд вузов отменил госэкзамены для получения диплома из-за коронавируса

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ряд российских вузов принял решение отменить выпускные государственные экзамены для получения диплома, оставив только защиту ВКР, сообщает РИА «Новости».

«Они приняли решение, <...> оставить на государственную итоговую аттестацию только защиту выпускной квалификационной работы, отказаться от государственных экзаменов», — сказал Фальков.

Он также отметил, что экзамены будут отменены только по тем направлениям подготовки, где «стандарт государственный образовательный позволяет».

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