В администрации «Фуд Сити» прокомментировали конфликт с мигрантами

В администрации продовольственного комплекса «Фуд Сити» сообщили, что конфликт с торговцами исчерпан, передает ТАСС.

Там заявили, что конфликт возник не из-за повышения арендной платы, а из-за нехватки торговых мест. На рынке открыли дополнительные торговые площади, таким образом спрос на торговые места был удовлетворен.

Ранее сообщалось, что мигранты устроили массовый сход возле московского оптового рынка «Фуд Сити».

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