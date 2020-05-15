Полиция убедила разойтись протестующих мигрантов у рынка «Фуд Сити»

В столичном главке МВД сообщили, что полиция убедила протестующих у рынка «Фуд Сити» мигрантов разойтись, сообщает РИА «Новости».

В МВД заявили, что прибывшими на место полицейскими было установлено, что между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор.

Полицейские призвали собравшихся к соблюдению общественного порядка, после чего граждане разошлись.

«Пострадавших в результате инцидента нет», — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что мигранты устроили массовых сход возле московского оптового рынка «Фуд Сити».