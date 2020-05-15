Полиция убедила разойтись протестующих мигрантов у рынка «Фуд Сити»
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В столичном главке МВД сообщили, что полиция убедила протестующих у рынка «Фуд Сити» мигрантов разойтись, сообщает РИА «Новости».
В МВД заявили, что прибывшими на место полицейскими было установлено, что между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор.
Полицейские призвали собравшихся к соблюдению общественного порядка, после чего граждане разошлись.
«Пострадавших в результате инцидента нет», — отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что мигранты устроили массовых сход возле московского оптового рынка «Фуд Сити».