В ЕС опасаются роста числа нелегалов из-за ослабления карантина

Всплеск нелегальной миграции в Европу может последовать вследствие смягчения ограничительных мер, введенных странами ЕС из-за распространения коронавируса, передает «Интерфакс» заявление представителя Европола.

«Нестабильность и устойчивая нехватка перспектив в экономиках некоторых африканских стран может в среднесрочной перспективе спровоцировать еще одну волну нелегальной иммиграции в направлении ЕС», — заявили в полицейской службе ЕС.

Согласно данным Европола, интенсивность нелегальной миграции в ЕС существенно снизилась из-за пандемии коронавируса, однако в скором времени может увеличиться вновь.

Кроме того, в организации вновь обвинили Турцию в способствовании пересечению границы с Грецией больших групп беженцев.

По данным Европола, с начала 2020 года с официальными запросами о предоставлении убежища в Евросоюзе обратились 22 тыс. человек, тогда как в 2015 году — более 1 млн.

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