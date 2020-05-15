Более 30 населенных пунктов пострадали от поджогов сухой растительности в России
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Несанкционированные поджоги сухой растительности нанесли ущерб 32 российским населенным пунктам с начала 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В текущем году зафиксирован переход природных пожаров на населенные пункты Кемеровской и Иркутской области, заявили в министерстве.
По данным пресс-службы, с начала года в результате поджогов сухой растительности сгорели 46 домов, еще 245 строений пострадали. Кроме того, один человек получил травму.
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